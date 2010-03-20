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    20 марта 2010

    AirStash: беспроводное устройство для работы с картами памяти:

    20:25

    В следующем месяце должны начаться продажи нетбука ARCHOS A13PS:

    19:12

    Imation начинает поставки первых в мире картриджей LTO Ultrium пятого поколения:

    15:37

    В мониторе AOC iF23 используется 23-дюймовая панель типа IPS:

    15:19

    Buffalo выпускает четыре USB-накопителя для милых дам:

    14:48

    «Бронированный» корпус In Win Ironclad вмещает платы Micro-ATX, ATX и E-ATX:

    14:20

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.29:

    13:25

    Вышла 3D-карта PowerColor HD 5770 Eyefinity 5 Edition с пятью разъемами mDP:

    13:08

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.9 Build 1294:

    13:00

    Каталогизаторы: WhereIsIt? 2010.319:

    12:35

    Нанокомпозит кремния и углерода сулит революцию в литиево-ионных батареях:

    12:26

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.0:

    12:10

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.2.1764:

    11:45

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 134:

    11:20

    Во второй половине года Samsung выпустит свой Интернет-планшет:

    11:17

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.19):

    10:55

    Разгон: MSI Afterburner v.1.5.1:

    10:30

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.345:

    10:05

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.5:

    09:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.4.1:

    09:15

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0312.1:

    08:50

    Драйверы для камер Lite-On:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 марта):

    08:00

    ZOTAC выпустила первые наборы из системных плат и 3D-карт на базе NVIDIA ION:

    07:00

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