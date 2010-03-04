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    4 марта 2010

    Patriot показала «самый быстрый ПК» с 40 SSD:

    21:56

    Новая порция снимков 3D-карт NVIDIA на базе GF100:

    19:26

    AgeStar украшает стальные корпуса для внешних накопителей изображением дракона:

    19:14

    В платформу для неттопа Zotac Zbox HD-ID11 включен GPU NVIDIA ION:

    18:55

    В мониторе Terra 2460W размером 23,6 дюйма используется светодиодная подсветка :

    18:40

    Noktor радует владельцев камер системы Micro Four Thirds объективом HyperPrime 50mm f/0.95:

    18:20

    Corsair выпускает очень быстрые SSD Force объемом 100 и 200 ГБ:

    17:48

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.03.01:

    17:35

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.785a2708:

    17:10

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0b:

    16:45

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.6.2:

    16:20

    Утилиты: DriverMax v.5.5:

    15:55

    XFX готовит к выпуску 3D-карту HD 5970 Black Edition с 4 ГБ памяти и шестью выходами DisplayPort :

    15:48

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.1:

    15:30

    CD/DVD: Virtual CD v.10.1.0.5:

    15:05

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.4.1:

    14:40

    Настройщики: PCBoost v.3.3.1.2010:

    14:15

    Настройщики: PCMedik v.6.3.1.2010:

    13:50

    Настройщики: SuperRam v.6.3.1.2010:

    13:25

    Настройщики: Throttle v.6.3.1.2010:

    13:00

    Настройщики: GameGain v.2.3.1.2010:

    12:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.45d Beta:

    12:10

    Восстановление данных: Recuva v.1.36.479:

    11:45

    3D-карта PowerColor HD 5770 Eyefinity 5 Edition имеет пять выходов DisplayPort:

    11:28

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.2:

    11:20

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.43:

    10:55

    NVIDIA объяснила причину регулярного выпуска «новых» 3D-карт путем переименования старых :

    10:52

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.11.2:

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2043 Beta:

    10:05

    Драйверы для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    09:40

    ASUS готовит системные платы Crosshair IV Formula и Extreme для платформы AMD:

    09:30

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:15

    Kingston анонсировала модули памяти DDR3 HyperX LoVo с пониженным напряжением:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Конкурс статей о Maemo продолжен до апреля:

    08:50

    WD начинает поставки твердотельных накопителей SiliconEdge Blue:

    08:30

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 марта):

    08:00

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