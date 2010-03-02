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    2 марта 2010

    Apple может оснастить некоторые Mac портом HDMI:

    21:30

    Panasonic Toughbook C1 — легкий, но прочный трансформируемый ноутбук с 12-дюймовым экраном:

    20:35

    Сдан в печать мартовский номер журнала iXBT.com:

    18:17

    CeBIT 2010: NVIDIA представила графический процессор ION с поддержкой технологии Optimus:

    17:37

    Transcend выпускает быстрые карты CompactFlash объемом 32 и 64 ГБ:

    16:41

    Vantec анонсирует три новинки с интерфейсом SuperSpeed USB:

    15:15

    Ноутбуки с экранами без рамок могут появиться на рынке уже в следующем квартале:

    14:45

    Фото дня: шпионские снимки GeForce GTX470 на CeBIT:

    13:35

    Logitech выпускает новые пульты серии Harmony:

    13:17

    На CeBIT показана коробка для 3D-карты GeForce GTX480:

    12:30

    STEC представила новое поколение SSD для встраиваемых систем:

    12:03

    Xigmatek готовит новую версию бюджетного корпуса Asgard:

    11:15

    Набор системной логики AMD 890GX представлен официально:

    10:35

    Четыре модели ноутбуков HP «бизнес-класса» пополнят серию ProBook:

    10:25

    Обновлённые внешние винчестеры WD My Passport Studio обзавелись дисплеями:

    09:04

    Cистема охлаждения iCooler V позволила HIS разогнать 3D-карты Radeon HD 5870:

    08:45

    Накопитель Xtreem-S1 SSD показывает рекордные результаты по скорости передачи данных:

    08:20

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