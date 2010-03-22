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    22 марта 2010

    Линейку ноутбуков Lenovo ThinkPad Edge пополняют 14- и 15-дюймовые модели:

    22:50

    Корпус Thermaltake V5 Black Edition оснащён удобной ручкой для транспортировки:

    22:25

    Apple начала прием приложений для iPad в App Store:

    21:02

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.7.1:

    17:35

    Утилиты: Parted Magic v.4.9:

    17:10

    Утилиты: PicPick v.2.2.4:

    16:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.82.3:

    16:20

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.6.3:

    15:55

    Интернет и сети: Networx v.5.11:

    15:30

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.0.1991:

    15:05

    Системная плата Manli H55-ITX WiFi:

    14:57

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2550:

    14:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 22\03\2010:

    14:15

    Планы Intel и AMD по обновлению ассортимента настольных CPU:

    14:00

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (22/03/2010):

    13:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.46a Beta:

    13:25

    Ученые из Стэнфорда придумали, как вчетверо увеличить удельную энергию литиево-ионных батарей:

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.03.21:

    13:00

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1035:

    12:35

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.50:

    12:10

    У MEDL Technology готов прототип 13-дюймового мобильного дисплея со светодиодной подсветкой :

    12:00

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.35:

    11:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0:

    11:20

    Процессор AMD Phenom II X6 1090T Black Edition будет втрое дешевле, чем Intel Core i7 980X?:

    11:15

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:55

    Разгон: Turbo Boost Technology v.1.1.1.1007:

    10:30

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    10:05

    GIGABYTE готовит к выпуску системную плату H55N-USB3 типоразмера Mini-ITX:

    10:00

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:40

    Нехватка комплектующих уменьшит прибыль производителей ноутбуков или вызовет рост цен?:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 марта):

    09:15

    Всплыло упоминание о еще одной шестиядерной модели AMD Phenom:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2010 года):

    08:50

    Ноутбуки Acer Aspire 1825PT и 1825PTZ можно трансформировать в планшетные ПК:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2010 года):

    08:00

    Спрос на чипсеты Intel превысит поставки CPU на 20% — системные платы могут подешеветь?:

    08:00

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