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    15 марта 2010

    Kingston готовит самый быстрый набор модулей памяти DDR3:

    20:40

    Процессорная система охлаждения Prolimatech Armageddon представлена официально:

    19:55

    Micrel выпускает самый маленький в мире трехпортовый коммутатор Ethernet:

    18:47

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.53:

    18:25

    Lian Li собирается выпустить корпус для ПК, похожий на паука:

    18:23

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.127:

    18:00

    Мультимедиа: Soundbase 2010.03.14:

    17:35

    Кое-где за $1044 игровой ПК уже можно оснастить разогнанным шестиядерным CPU:

    17:27

    Настройщики: Super Utilities v.9.8.9:

    17:10

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.17.2.166:

    16:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.8.9:

    16:20

    Чистильщики: WashAndGo v.12.f:

    15:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.03 Build 1618:

    15:30

    Безопасность: Cryptainer LE v.8.1.0:

    15:05

    Qualcomm предлагает оснащать электронные устройства складными экранами:

    14:41

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 15\03\2010:

    14:40

    MSI рассчитывает воспользоваться популярностью моноблочных ПК:

    14:16

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.03.14:

    14:15

    Эмуляторы: MAME v.0.137:

    13:50

    Графика: Photobie v.7.1:

    13:25

    Графика: TwistedBrush v.16.19:

    13:00

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.2.1:

    12:35

    Диагностика: SIV 4.06:

    12:10

    BenQ убирает из монитора G2420HDBL светодиодную подсветку:

    11:55

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.7.1.0 Build 0313:

    11:45

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.22:

    11:20

    Названы сроки прекращения поставок процессора Pentium E2210:

    11:10

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.135:

    10:55

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.17:

    10:30

    Утилиты: RealTek Ethernet Diagnostic Utility v.2.0.1.3:

    10:05

    Системная плата ASUS P7F7-E WS Supercomputer получила четыре слота PCI Express x16 :

    10:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    09:40

    Начались поставки «нанобука» Qi Hardware NanoNote стоимостью $99:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 марта):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2010 года):

    08:50

    В серию OWC Mercury Elite-AL Pro mini вошел миниатюрный HDD объемом 1 ТБ с четырьмя интерфейсами:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2010 года):

    08:00

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