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    16 марта 2010

    Digital Storm и Velocity Micro также включили Core i7 980X в конфигурацию игровых ПК:

    22:35

    Razer разработала версию мыши DeathAdder для левшей:

    22:10

    Microsoft представила три web-камеры, поддерживающие новую технологию TrueColor:

    21:30

    Maingear и CyberPower оснащают свои продукты шестиядерными процессорами Core i7:

    20:45

    Antec представляет игровые корпуса Dark Fleet DF-85, DF-35 и DF-30:

    19:55

    Новые компактные монохромные лазерные принтеры Samsung с интуитивным управлением:

    18:47

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.15):

    18:00

    Новые SSD AMP устанавливаются прямо в системные платы:

    17:53

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.8.6.82:

    17:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    17:10

    Новый 3D-монитор Zalman ZM-M215W:

    17:07

    Антивирусы: The Cleaner v.7.0.0.3400:

    16:45

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.8.3:

    16:20

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.8.3:

    15:55

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.35:

    15:30

    Корпоративная линейка Paragon Drive Backup 10: фокус на виртуализацию:

    15:25

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.30:

    15:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 133:

    14:40

    Выпуск GeForce GTX 400 будет «бумажным», сами 3D-карты должны появиться в следующем квартале:

    14:33

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.9.0.13:

    14:15

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.7 Build 87 Beta:

    13:50

    AMD Fusion, нетбуки и ультратонкие ноутбуки:

    13:42

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 Build 6 Final:

    13:25

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2386 Beta:

    13:00

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.45:

    12:35

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.82.2:

    12:10

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (15/03/2010):

    11:45

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.6.2:

    11:20

    Графика: SView5 v.2.83:

    10:55

    Секрет экрана нетбука LG X300 кроется в стекле :

    10:381

    Мультимедиа: MP3tag v.2.46:

    10:30

    Архиваторы: WinRAR v.3.93:

    10:05

    Dell подает в суд на пять азиатских компаний, обвиняя их в фиксации цен на ЖК-мониторы:

    09:50

    Архиваторы: 7-Zip v.9.11 Beta:

    09:40

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.20:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1013:

    08:50

    Intel выпускает твердотельный накопитель X25-V объёмом 40 ГБ по цене $125:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 марта):

    08:00

    Потребляемая мощность разогнанного варианта 3D-карты NVIDIA GeForce GTX480 превысит 300 Вт?:

    07:00

    Фото дня: процессоры GeForce GTX470 и 480 снаружи и изнутри:

    06:00

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