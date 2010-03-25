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    25 марта 2010

    Порты USB 3.0 станут стандартными в оснащении ПК ASUSTeK Computer:

    20:36

    Почему AMD не боится выхода NVIDIA GeForce GTX 400?:

    18:44

    Резервное копирование: JaBack v.8.37:

    17:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.5.1:

    16:45

    iXBT TV: Windows 7: возможности поиска и библиотек: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    16:21

    Диагностика: CPU-Z v.1.54:

    16:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.2.7 Beta:

    15:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.12 Beta:

    15:30

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.1.547:

    15:05

    Утилиты: UnHackMe v.5.8:

    14:40

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.356.2:

    14:15

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.04:

    13:50

    Общение в сети: ICQ v.7.1 Build 2096:

    13:25

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.6.16:

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.07 Build 4537:

    12:35

    Графика: SView5 v.2.84:

    12:10

    Настройщики: WinBubble v.2.032:

    11:45

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6.2:

    11:20

    Цены 12-ядерных процессоров AMD Opteron будут ниже, чем предполагалось?:

    11:00

    Медиаплееры: MPlayer (2010-03-23):

    10:55

    Медиаплееры: JetAudio v.8.0.5:

    10:30

    Диагностика: Real Temp v.3.58.1 Beta:

    10:05

    Ассортимент карт Eye-Fi пополнился двумя моделями:

    10:00

    Винчестеры WD AV-25 рассчитаны на круглосуточное использование:

    09:45

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCP72/73:

    09:40

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    Corsair доводит объём компактной «флэшки» Voyager Mini до 32 ГБ:

    09:15

    Чем чипсет AMD 880G будет отличаться от 890GX?:

    09:00

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:50

    С 2008 по 2013 год поставки «электронных книг» вырастут в 40 раз, подсчитали аналитики:

    08:30

    Обновление драйверов для Bluetooth-адаптеров Broadcom/Widcomm:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 марта):

    08:00

    У Inno3D готов водоблок для GPU Fermi:

    08:00

    Объявлены победители конкурса PUSH N900:

    00:01

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