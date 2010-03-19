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    19 марта 2010

    Встроенные 3G-модемы опередят внешние по объему выпуска в ближайшие годы:

    20:30

    IBM планирует использовать в объемных чипах жидкостное охлаждение:

    19:54

    Модули памяти Kingston ValueRAM DDR3L получили «добро» на работу с CPU Westmere-EP:

    19:28

    Начались поставки SSD с интерфейсом PCI Express, развивающих скорость до 1500 МБ/с:

    19:16

    Фото дня: 3D-карты XFX GeForce GTX 480 и GTX 470:

    13:55

    NVIDIA надеется, что 3D-карты GeForce GTX 400 будут на 5-10% быстрее сопоставимых продуктов AMD:

    13:20

    Память типа DRAM продолжает дорожать:

    13:00

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.83.380:

    12:35

    NVIDIA назвала тактовые частоты GeForce GTX 400 и подтвердила другие данные:

    12:15

    Графика: HyperSnap-DX v.6.70.03:

    12:10

    NEC Electronics планирует удвоить выпуск контроллеров USB 3.0: Популярность USB 3.0 стремительно растет

    11:51

    Мультимедиа: WebcamXP v.5.5.0.3:

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.4:

    11:20

    Для крупных производителей DRAM кризис стал оружием борьбы с конкурентами:

    11:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.158:

    10:55

    Медиаплееры: MPlayer (2010-03-17):

    10:30

    Отличительной чертой игровой гарнитуры ASTRO A30 Cross-Gaming Headset названа универсальность:

    10:15

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 8081:

    10:05

    Файловые обменники: BitComet 2010-03-18:

    09:40

    Выход планшета ExoPC Slate задерживается, но это будет скомпенсировано улучшением характеристик:

    09:35

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.538:

    09:15

    Драйверы для камер Chicony:

    08:50

    Marvell Moby: универсальный Интернет-планшет с поддержкой Full HD для студентов, который будет стоить $99:

    08:45

    BenQ фантазирует на тему различных вариаций монитора V2410:

    08:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.197.13 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 марта):

    08:00

    Zotac попробует завлечь покупателей GeForce GTX 400 бесплатными мышами:

    07:30

    3D-карты ATI Radeon HD 5000 помогают быстрее восстановить утерянные пароли:

    07:00

    Преобразователь протокола USB-UART упрощает добавление USB в существующие системы:

    06:00

    ESET предупреждает об атаке трояна Lethic:

    01:23

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