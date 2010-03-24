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    24 марта 2010

    В сообществе Maemo начались выборы совета:

    23:53

    Корпус NZXT Vulcan предназначен для производительной игровой системы:

    21:50

    Подставка Evercool Hawk 1 поможет охладить ноутбук в жаркий период:

    21:15

    Sony представила яркие мультимедийные ноутбуки VAIO E:

    20:45

    HP оснащает мобильную рабочую станцию EliteBook 8740w портами USB 3.0:

    20:30

    Медиаплееры: AIMP v.2.61 Build 560:

    19:25

    Интернет-планшет neofonie WePad: немецкий ответ Apple:

    19:10

    Графика: Picasa v.3.6 Build 105.56:

    19:00

    24 фотографии 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 480 в собранном и разобранном виде:

    18:45

    NAS-сервер Synology DiskStation DS410 поддерживает аппаратное шифрование данных:

    18:40

    Утилиты: Glary Utilities v.2.21.0.863:

    18:35

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.9:

    18:10

    Названы тактовые частоты первых процессоров AMD Zosma:

    17:45

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.1.1468:

    17:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.19:

    17:20

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.10.0.1068:

    16:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2560 Beta:

    16:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 026:

    16:05

    Мультимедиа: Soundbase 2010.03.22:

    15:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.42:

    15:15

    Выпуск контроллера USB 3.0 компанией Intel ускорит распространение этого интерфейса:

    15:00

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.10.0.0.561:

    14:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.322:

    14:25

    Sapphire удваивает объем памяти 3D-карты Radeon HD 5850 TOXIC:

    14:05

    Запись: FinalBurner Free v.2.19.0.183:

    14:00

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.8:

    13:35

    Однокристальный чипсет VIA VX900 поддерживает HD-видео:

    13:15

    Утилиты: GoodSync v.8.1.8.9:

    13:10

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.0.2:

    12:45

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2552:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.23):

    11:55

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 357 Beta:

    11:30

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.57:

    11:05

    Внимание! Изменено место проведения второй конференции Maemo в России:

    11:00

    Утилиты: HotKeyz v.2.8.1.0:

    10:40

    SPARKLE анонсирует 3D-карту GeForce 210 с 1 ГБ памяти и 128-разрядной шиной памяти:

    10:35

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.2.1:

    10:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2065 Beta:

    09:50

    ASUS украшает нетбук Eee PC 1001PX крышкой «под карбон»:

    09:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:05

    Seagate удалось сохранить первенство среди производителей HDD:

    09:00

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    08:45

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:30

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    08:00

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