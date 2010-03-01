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    1 марта 2010

    Plextor начинает поставки своих первых твердотельных накопителей:

    21:21

    Системная плата 890GXM-G65 — достойная основа для НТРС, по мнению MSI:

    20:35

    Частота модулей памяти Xtreem LV DDR3 достигает 2400 МГц при напряжении 1,6 В:

    17:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2594:

    17:35

    НР готовит защищённый ноутбук EliteBook 2540p и его трансформируемый вариант EliteBook 2740p:

    17:25

    Графика: XnView v.1.97.2:

    17:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.04:

    16:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.80:

    16:20

    У Яндекса появился собственный антивируc:

    16:01

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.06 Build 4496:

    15:55

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.7:

    15:30

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.40:

    15:05

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.390 Beta:

    14:40

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.2.0:

    14:15

    Мультимедиа: MP3tag v.2.45c Beta:

    13:50

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.4 Build 91:

    13:25

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.6.2:

    13:00

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.74:

    12:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (01/03/2010):

    12:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 01\03\2010:

    11:45

    Apple выпустила обновления Aperture и поддержки RAW-форматов:

    11:39

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.02.28:

    11:20

    Диагностика: Real Temp v.3.58 Beta:

    10:55

    HIS оснащает 3D-карты HD 5770 системой охлаждения IceQ 5:

    10:50

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:30

    Sapphire Technology завтра покажет 3D-карты HD 5970 с 4 ГБ памяти и HD 5870 Eyefinity6 Edition:

    10:30

    Новые драйверы для RAID-контроллеров Marvell MV61xx:

    10:05

    Одна из первых оценок производительности GeForce GTX 480: новинка идет на равных с GeForce GTX 295:

    10:00

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 марта):

    09:15

    Доступные по цене 3D-карты NVIDIA GeForce на базе Fermi выйдут во второй половине года?:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 февраля 2010 года):

    08:50

    Специалисты SIIG создали первый переходник «из SuperSpeed USB в eSATA»:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 февраля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 февраля 2010 года):

    08:00

    Серия 3D-карт для компьютерных энтузиастов ASUS EAH5000 представлена официально:

    07:00

    Фото дня: печатная плата двухпроцессорной 3D-карты ASUS ROG Ares :

    06:00

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