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    17 марта 2010

    CoolIT выпускает второе поколение СВО Freezone Elite на базе элементов Пелтье:

    22:55

    ASUS пополняет серию мониторов Designo моделью LS246H :

    21:49

    Миниатюрные каналы на поверхности чипов помогут решить задачу охлаждения?:

    21:05

    Commodore снова обращается к идее размещения ПК в клавиатуре:

    20:20

    Sharkoon предлагает любителям компьютерных игр гарнитуры RHS100 и RHS200:

    19:54

    Двухканальный набор модулей памяти A-DATA XPG объемом 8 ГБ предназначен для игровых ПК:

    19:31

    Старт «суперфона» Nexus One оказался провальным :

    19:12

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.3.1:

    17:10

    Запись: ImgBurn v.2.5.1.0:

    16:45

    Редакторы: AkelPad v.4.4.2:

    16:20

    BOXX Technologies предлагает использовать процессоры Intel Xeon 5600 для создания визуальных эффектов:

    16:09

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.03:

    15:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.2.8 Beta:

    15:30

    AMD выпустит 12-ядерные процессоры менее, чем через две недели:

    15:12

    Мультимедиа: JAlbum v.8.7.2:

    15:05

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.4.1 Beta 2:

    14:40

    Alienware ставит в игровой ПК CPU Intel Core i7-980X и четыре GPU AMD :

    14:20

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.00.1032:

    14:15

    Редакторы: RJ TextEd v.6.10:

    13:50

    Аналитики прогнозируют дефицит и рост цен на DRAM :

    13:32

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.46:

    13:25

    Представлен формат Dolby Surround 7.1: Dolby Works, Disney и Pixar разработали новый формат объемного звука

    13:17

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2501:

    13:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.1.0.2d:

    12:35

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.3 Build 994:

    12:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2558 Beta:

    11:45

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.11:

    11:20

    Специалисты Dockon создали первую коммерческую CPL-антенну :

    10:56

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.2:

    10:55

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.54:

    10:30

    Процессоры Intel Xeon серии 5600 представлены официально:

    10:25

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.343:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.3a:

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    1 ТБ дискового пространства в портативном накопителе WD My Passport SE for Mac:

    09:10

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    OWC переводит свои продукты на винчестеры WD Scorpio Blue нового формата:

    08:50

    3PLD Tabula ABAX: по 40-нанометровой технологии TSMC будет выпускать не только GPU:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.189.10 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    «Лёгкий и удобный» нетбук Sony VAIO M представлен официально:

    08:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    08:00

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