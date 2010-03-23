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    23 марта 2010

    Opera Mini попытается взять App Store штурмом:

    19:03

    ZOTAC планирует расширить линейку мини-ПК ZBOX :

    15:00

    iXBT TV: Технология VIERA CAST на примере телевизора Panasonic TX-LR37V10:

    14:13

    Toshiba возвращается к строительству новой фабрики по производству флэш-памяти:

    12:49

    Qsoft запускает корпоративную версию SaaS-системы qTrack :

    12:17

    ASUS MS248, MS238, MS228 и MS208 — пополнение серии элегантных мониторов Designo:

    12:00

    MSI представила 3D-карты R5870 Twin Frozr II и R5850 Twin Frozr II:

    11:05

    USB-накопитель Xporter Bolt шифрует данные и не одобряет попытки подобрать пароль:

    10:20

    Фото дня: новые, подробные снимки 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 480:

    09:15

    Intel готовит процессоры в исполнении LGA 1156 с разблокированным множителем:

    09:00

    SanDisk первой начинает поставки карт памяти формата microSDHC объёмом 32 ГБ:

    08:30

    Названа причина, по которой пришлось урезать GPU NVIDIA GeForce GTX 400:

    08:00

    Флэш-накопители AMP с интерфейсом eSATA в три раза быстрее аналогов с USB 2.0:

    07:30

    Выпущена новая версия Maemo 5 SDK:

    00:57

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