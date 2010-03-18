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    18 марта 2010

    Модули памяти Crucial DDR3L-1333 МГц совместимы с процессорами Intel Xeon 5600:

    23:45

    NVIDIA хочет брать деньги за подключение 3D-карт GeForce к 3D-телевизорам:

    22:15

    Apple внесла изменения в работу сервиса iWork.com:

    21:58

    Слайд из презентации GeForce GTX 480 дает представление о внешнем виде 3D-карты:

    21:35

    VMware выпустила бета-версию Fusion 3.1:

    20:05

    Ноутбук Acer JV10, он же — AO721, он же — AS1830T получит такой же CPU, как у MSI X-Slim X360:

    18:55

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.49:

    17:10

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.65:

    16:45

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.51:

    16:20

    Дополнительная информация к тесту 3D-карты GeForce GTX 480:

    16:15

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.516 Beta:

    15:55

    Утилиты: PECompact v.3.02.1:

    15:30

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.0.2:

    15:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.17:

    14:40

    TYAN анонсирует выпуск 25 платформ с поддержкой процессоров Intel Xeon 5600:

    14:26

    Антивирусы: The Cleaner v.7.1.0.3403:

    14:15

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.5.0.27:

    13:50

    PNY оснащает 3D-карту GeForce GT 220 Silent Edition бесшумной системой охлаждения:

    13:35

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.60:

    13:25

    Digital Storm объединяет в рабочих станциях DAVINCI процессоры Intel i7-980X и 3D-карты NVIDIA Quadro FX:

    13:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.2:

    13:00

    Шестиядерный процессор Intel Core i7 980X уже можно встретить в ноутбуке:

    12:40

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.342.5:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.3.0.1:

    12:10

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2010 v.2.0.0:

    11:45

    Функция «Мои закладки», тег video и другие новшества в конференции и на сайте iXBT:

    11:45

    Контроллер HighPoint SATA 6 Гбит/с + SSD = пропускная способность 350 МБ/с:

    11:22

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.0.1977:

    11:20

    Verbatim оснащает портативный HDD двумя интерфейсами — eSATA и USB 2.0:

    10:56

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 18620:

    10:55

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0 RC1:

    10:30

    Ориентировочные цены 3D-карт GeForce GTX 470 и 480 внушают оптимизм:

    10:15

    Драйверы для камер Suyin под Windows Seven:

    10:05

    Действия Acer привели к нехватке мобильных процессоров Intel:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:40

    Двухпроцессорная системная плата EVGA Classified SR-2 представлена официально:

    09:301

    ViewSonic представляет две модели ноутбуков и моноблочный ПК:

    09:20

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    09:15

    Названы тактовые частоты AMD Phenom II X6:

    08:55

    Неофициальные WHQL-драйверы для звука C-Media HD CMI-8788:

    08:50

    Acer готовит к выпуску ультратонкие ноутбуки серии TimelineX:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 марта):

    08:00

    Начались продажи новой версии VMware ThinApp 4.5:

    01:17

    По словам AMD, отрасль готова поддержать выход платформы AMD Opteron 6000 : Системные платы и серверные платформы для процессоров Magny-Cours готовы к выпуску

    01:05

    Низкие и тихие: 3D-карты SPARKLE GeForce 210, GT220 и GT240 LP Silent Series:

    00:35

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