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    13 марта 2010

    Intel скоро переведет процессор Core i3-350M на новый степпинг:

    22:18

    Сторожевой пес Dodobongo готов охранять ПК:

    20:48

    Buffalo испольузет TurboUSB в портативных HDD:

    20:05

    Уменьшение объема поставок ведет к росту цен на чипы памяти DDR2:

    19:41

    Dell обещает начать продажи мобильной рабочей станции Precision M4500 в ближайшие недели:

    19:28

    Производители системных плат жалуются на нехватку комплектующих :

    19:06

    Hott MD500: 5-дюймовый планшет с ОС Android дешевле $100:

    18:45

    Фото и технические данные 3D-карты Galaxy с двумя GPU GTS250:

    16:20

    Материалом корпуса USB-накопителя Silicon Power Touch 830 стала нержавеющая сталь:

    14:42

    Один из трёх новых мониторов Lenovo формата Full HD получил поддержку «мультитач»:

    13:00

    Представлен объектив LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S:

    12:37

    Нетбук ASUS Eee PC 1005PR — когда одна буква говорит о многом:

    12:17

    MSI позиционирует системную плату 890GXM-G65, как основу для HTPC:

    11:12

    GlobalFoundries освоит выпуск продукции по нормам 22 нм на Fab 1:

    10:59

    «1С-Битрикс» и Subscribe.Ru выпустили модуль для управления рассылками:

    01:18

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