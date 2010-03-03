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    3 марта 2010

    Флэш-накопители SuperCrypt с AES-шифрованием оснащены интерфейсом USB 3.0:

    22:18

    Thermaltake уточнила характеристики и цену процессорного кулера Frio:

    20:40

    Портативная аудиосистема Logitech Laptop Speaker Z205 разработана специально для ноутбуков:

    20:15

    В серию БП Fractal Design Tesla вошли модели мощностью до 650 Вт:

    18:03

    Intel представила обновленный детский мобильный компьютер Classmate PC:

    17:51

    Новый процессор Freescale поможет снизить стоимость «электронных книг»:

    17:17

    Ассортимент Corsair пополнили системы охлаждения для CPU A70 и A50:

    15:05

    Jetway готовит к выпуску основу для мини-ПК с графическим процессором NVIDIA ION:

    14:46

    Названа дата окончания поставок процессора Intel Core i7 920:

    14:27

    Внешний вид и первые результаты теста 3D-карты ASUS HD 5970 Ares:

    13:35

    MSI оснащает 3D-карту Radeon HD 5850 системой охлаждения Twin Frozr II:

    13:17

    ECS привезла на CeBIT 2010 «зеленую» продукцию:

    13:05

    Arctic Cooling работает над системой охлаждения для GeForce GTX 480:

    12:17

    AOpen G3, G5 и G6 — трио корпусов для игровых ПК:

    11:29

    Фото дня: печатная плата и система охлаждения 3D-карты GeForce GTX 480:

    09:15

    Первое упоминание о процессорах Intel Atom N455 и N475:

    09:00

    Walton Chaintech представила самый маленький в мире накопитель с интерфейсом USB 3.0:

    08:30

    Фоторепортаж с CeBIT 2010: системные платы на чипсете AMD 890GX:

    08:00

    Накопителям Transcend JetFlash V70, StoreJet 18M и StoreJet 25M не страшны удары:

    02:48

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