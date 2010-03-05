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    5 марта 2010

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.05:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.06 Build 4501:

    18:35

    Общение в сети: AIM v.7.2.3.10 Beta 2:

    18:10

    Digi представила первый в отрасли программируемый модуль ZigBee с «защитой от дурака»:

    17:57

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.153:

    17:45

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.1.5359:

    17:20

    ASRock привезла на CeBIT системные платы, НТРС и ноутбуки:

    17:05

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1643:

    16:55

    EVGA назвала имя двухпроцессорной системной платы для компьютерных энтузиастов:

    16:45

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 194:

    16:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.01:

    16:05

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.194:

    15:40

    aTV Flash 4.1 — новая версия расширителя функциональности Apple TV:

    15:39

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.04):

    15:15

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 153:

    14:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.03 Build 1612:

    14:25

    Ученые втиснули процессор с автономным питанием в 9 мм3:

    14:12

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.54.00:

    14:00

    Full HD ЖК-монитор с мультитач-управлением Samsung LD220Z:

    13:47

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.00:

    13:35

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 Build 4:

    13:10

    Фоторепортаж с CeBIT 2010: системные платы на чипсете AMD 890GX — часть вторая:

    13:00

    Редакторы: Notepad2 v.4.1.24:

    12:45

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.1.0.20:

    12:20

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.55:

    11:55

    AMD расширяет партнерскую программу AMD Fusion Partner Program:

    11:53

    Что A-DATA показала на выставке CeBIT?:

    11:421

    CrossOver Mac 9 облегчает установку приложений Windows:

    11:34

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.82:

    11:30

    Опубликована спецификация HDMI 1.4a — поддержка вещательных 3D-форматов стала обязательной:

    11:111

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.1:

    11:05

    Начало поставок Интернет-планшета JooJoo откладывается:

    10:48

    Мультимедиа: Soundbase 2010.03.02:

    10:40

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.12 RC1:

    10:15

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.60:

    09:50

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:25

    Mushkin оснащает наборы модулей памяти DDR2 и DDR3 радиатором Ridgeback:

    09:17

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:05

    WD начинает поставки SSD-накопителей SiliconDrive N1x для встраиваемых систем:

    08:52

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.196.14 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCPxx:

    08:30

    Intel нашла новое применение процессорам Atom D410 и D510 :

    08:30

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 марта):

    08:00

    Scythe Susano — процессорная система охлаждения с четырьмя вентиляторами :

    08:00

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