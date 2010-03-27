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    27 марта 2010

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.30:

    16:20

    Интернет и сети: Netlimiter v.3.0 Beta 8:

    15:55

    Intel и Kingston нащупали нишу для недорогих SSD:

    15:35

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.86:

    15:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.815:

    15:05

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130695:

    14:40

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.1:

    14:15

    320 Вт — мощность, потребляемая 3D-картой GeForce GTX 480 при полной нагрузке :

    14:00

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.7.13:

    13:50

    Файловые обменники: BitComet v.1.20:

    13:25

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1037:

    13:00

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.2:

    12:35

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.7.1.6544:

    12:10

    Система водяного охлаждения CoolIT Omni A.L.C. подойдет для 3D-карт GeForce GTX 400:

    12:10

    Утилиты: Process Explorer v.12.0:

    11:45

    Чипы памяти DDR2 плотностью 1 Гбит стали дороже таких же чипов памяти типа DDR3:

    11:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2068 Beta:

    11:20

    Утилиты: ASUS Express Gate Installer v.1.51.79:

    10:55

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.12:

    10:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.3:

    10:05

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Marvell SD8686:

    09:15

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:50

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.197.25 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 марта):

    08:00

    NVIDIA официально представила 3D-карты серии GeForce GTX 400:

    02:00

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