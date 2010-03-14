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    14 марта 2010

    Intel показала системы на процессоре Core i7-980X Extreme Edition:

    18:22

    Энтузиасты приспособили консоль Nintendo DS для управления DSLR-камерами Canon :

    17:55

    Новые снимки и подробности 3D-карты GeForce GTX470:

    17:11

    Доходы от продажи накопителей в этом году снова начнут расти, говорят аналитики iSuppli:

    16:58

    eMemory и MagnaChip приступают к выпуску памяти Neobit по нормам 0,11 мкм:

    16:17

    Конкурс Firefox Mobile Add-on Challenge:

    15:11

    Android-планшет Huawei SmaKit S7 оснащен семидюймовым экраном :

    14:40

    Найден способ существенно ускорить зарядку литиево-ионных батарей:

    14:03

    Dell G2410H: 24-дюймовый «зеленый» монитор с поддержкой 1080p за $339:

    13:45

    Сообщество Maemo: выборы совета старейшин:

    13:32

    Конкурс PUSH N900: фотографии Niko the Robot:

    12:22

    Toshiba недооценила Интернет-планшеты и будет наверстывать упущенное :

    12:14

    Стыковочная станция для нетбуков Apricorn Aegis NetDock объединяет многое в компактном корпусе:

    11:18

    GlobalFoundries выделяет на расширение производства 2,5 миллиарда долларов:

    10:05

    Многоканальная игровая гарнитура SteelSeries 7H-USB имеет встроенную звуковую карту:

    09:43

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