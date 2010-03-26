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    26 марта 2010

    Elpida готовится начать выпуск 40-нанометровых чипов памяти DDR3 SDRAM плотностью 4 Гбит:

    21:38

    HP Elite 7100 — ПК с улучшенными функциями защиты - для малого бизнеса:

    16:09

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.4.2:

    14:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.75:

    14:15

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.1.6:

    13:50

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.21:

    13:25

    Мультимедиа: Reaper v.3.4:

    13:00

    Microsoft выпустила бета-версию Messenger for Mac 8 :

    12:46

    Медиаплееры: Miro v.3.0:

    12:35

    Утилиты: Capture .NET v.7.1.3737:

    12:10

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.8.4a:

    11:45

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:20

    Дизайнеры Pegatron отделали бамбуком мини-HTPC на платформе NVIDIA Tegra 2:

    11:00

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.12 Build 4551:

    10:55

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.6:

    10:30

    Новая гарнитура производства Creative Labs предназначена для заядлых игроков в World of Warcraft:

    10:30

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.21:

    10:05

    Walton Chaintech ориентирует двухканальные наборы модулей памяти DDR3-2400 на компьютерных энтузиастов:

    09:45

    Неофициальные драйверы для модемов Agere\LSI:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:15

    Kobo eReader — шестидюймовая «электронная книга» за $149:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:50

    Toshiba увеличивает объем HDD с двумя пластинами типоразмера 2,5 дюйма до 750 ГБ:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 марта):

    08:00

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