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    9 марта 2010

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.10 (09/03/2010):

    18:50

    Утилиты: UnderCoverXP v.1.23:

    18:25

    Мультимедиа: FairStars CD Ripper v.1.31:

    18:00

    Gigabyte догоняет ASUS по поставкам системных плат — отрасль на пороге ценовой войны?:

    17:53

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.03.08:

    17:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4610:

    17:10

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.5.1:

    16:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.12:

    16:20

    Мультимедиа: Konvertor v.4.00 Build 5 Final:

    15:55

    Мультимедиа: Soundbase 2010.03.09:

    15:30

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.49:

    15:05

    Утилиты: PicPick v.2.2.3:

    14:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 09\03\2010:

    14:15

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.92:

    13:50

    Конвертеры: XRECODE II v.1.0.0.126:

    13:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.1.2 Beta:

    13:00

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.54:

    12:35

    Найден источник поддельных процессоров Intel Core i7-920:

    12:14

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.4 Build 92:

    12:10

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.4.1.0:

    11:45

    Mamiya представила среднеформатную камеру DM40:

    11:37

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.9:

    11:20

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.0.1:

    10:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.34:

    10:30

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.17:

    10:05

    Драйверы для тачпадов Sentelic:

    09:40

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:15

    Фотогалерея с экспозиции G.Skill на выставке CeBIT 2010:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    08:50

    Panasonic называет камеру DMC-G10 «самой легкой в мире»:

    08:302

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 марта):

    08:00

    Spire готовит новую версию процессорного кулера TherMax Eclipse:

    08:00

    NVIDIA опубликовала первый тест производительности GeForce GTX 480 (дополнено):

    07:00

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