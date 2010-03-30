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    30 марта 2010

    Sonata Proto: доступное пополнение семейства корпусов Antec Sonata:

    17:07

    Утилиты: PicPick v.2.2.5:

    14:40

    Thermalright адаптирует свои системы охлаждения под 3D-карты GeForce GTX 400 :

    14:37

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.159:

    14:15

    Palit оснастит 3D-карты GeForce GTX 470 и GTX 480 альтернативными системами охлаждения :

    14:01

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.40.6:

    13:50

    В текущем году будет выпущено более 20 млн. системных плат с портами USB 3.0 :

    13:27

    Мультимедиа: LameXP v.3.18 Build 86:

    13:25

    Мультимедиа: Fresh View v.7.92:

    13:00

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.1.507.000:

    12:35

    Toshiba Canvio: карманные HDD объемом до 1 ТБ:

    12:25

    Apple опубликовала видеоуроки работы с iPad:

    12:12

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.8:

    12:10

    Стратегия SGI построена на использовании процессоров AMD: Компания SGI уже начала поставки систем на платформе AMD Opteron 6000

    11:48

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.360.0:

    11:45

    Миниатюрный ноутбук Creation Tech CTEB7G стоит $65:

    11:25

    Чистильщики: CCleaner v.2.30:

    11:20

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.5a:

    10:55

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.0:

    10:30

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0a:

    10:05

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.0:

    09:40

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    09:15

    PowerColor подготавливает к разгону 3D-карту HD 5770 PCS++:

    09:15

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    08:50

    В мае ассортимент SilverStone пополнит корпус Precision PS05:

    08:40

    В Сети появились скриншоты Office for Mac 2011:

    08:39

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 марта):

    08:00

    Локализованная версия Acronis True Image Home 2010 вышла на рынок:

    00:54

    Apple выпустила Mac OS X 10.6.3 и Security Update 2010-002 для Leopard:

    00:26

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