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    10 марта 2010

    A-DATA представила карты памяти microSDHC Class 10:

    21:16

    Монитор Sceptre X270W с поддержкой Full HD оснащен двумя громкоговорителями:

    20:34

    OCZ анонсирует доступный для покупателей SSD Onyx объёмом 32 ГБ:

    18:32

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.39:

    18:10

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.4.123:

    17:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.03 Build 1615:

    17:20

    Несмотря на кризис, поставки ПК все-таки выросли в прошлом году, подсчитали аналитики iSuppli:

    17:18

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2553 Beta:

    16:55

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 195:

    16:30

    Apple выпустила новые бета-версии Mac OS X 10.6.3 и iPhone SDK 3.2:

    16:25

    Антивирусы: Avast! v.5.0.462:

    16:05

    Microsoft выпустила обновления Office for Mac:

    15:59

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0.3:

    15:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.09):

    15:15

    Общение в сети: Xfire v.1.122:

    14:50

    Утилиты: Unlocker v.1.8.9:

    14:25

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 18488:

    14:00

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:35

    Графика: JetPhoto Studio v.4.7.2:

    13:10

    ASUS Eee Box EB1007 поддерживает HD-видео, но обходится без NVIDIA ION:

    12:55

    Настройщики: DSL Speed v.6.2:

    12:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.5:

    12:20

    Cisco не будет участвовать в противостоянии WiMAX и LTE:

    12:15

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.29:

    11:55

    Первые системные платы Foxconn на чипсете AMD 890GX:

    11:52

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.12 Build 4513:

    11:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1471:

    11:05

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.2.5476:

    10:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.10.324:

    10:15

    Компьютерные приводы Blu-ray Disc подешевели до $70-80:

    10:14

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.12:

    09:50

    Диагностика: TaskInfo v.9.2.0.320:

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0 Beta 5:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:30

    Dell представила серию ноутбуков «бизнес-класса» Vostro 3000 всех цветов и размеров:

    08:20

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 марта):

    08:00

    Intel готовит двухъядерный процессор Atom N500 для нетбуков?:

    08:00

    Tamron отмечает шестидесятилетие выпуском первого объектива с ультразвуковым приводом фокусировки:

    07:00

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