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    31 октября 2009

    Juniper Networks использует в сетевых процессорах технологию масштабирования 3D Scaling:

    20:03

    TSMC снова столкнулась со сложностями при производстве чипов по нормам 40 нм:

    17:57

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.51a:

    17:45

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.8.1:

    17:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.10.30:

    16:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2522:

    16:30

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.101:

    16:05

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.5.4:

    15:40

    Широкоэкранный 24-дюймовый монитор Hyundai W243D можно вертеть, как угодно:

    15:30

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.157:

    15:15

    Китай стал второй страной, создавшей суперкомпьютер производительностью более 1 PFLOPS:

    15:00

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.10:

    14:50

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.7.1:

    14:25

    Silicon Power выпускает серию карт памяти SDHC Class 10:

    14:00

    Утилиты: EarthView v.3.11.1:

    14:00

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.8 Build 835:

    13:35

    Утилиты: UnHackMe v.5.5 Beta 3:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1q:

    12:45

    Специалисты Intel и Numonyx научились создавать многослойные чипы памяти типа PCM:

    12:24

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.62:

    12:20

    Запись: Express Burn v.4.30:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (28.10.2009):

    11:30

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.0.3:

    11:05

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.00:

    10:40

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.43:

    10:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.187.66 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:50

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:25

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:05

    Мобильные GPU AMD с поддержкой DirectX 11 появятся через два месяца?:

    09:00

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:30

    Неофициальные драйверы для звука C-Media CMI-8738:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 октября):

    08:00

    ASUS не успеет выпустить устройство для чтения электронных книг в этом году:

    08:00

    InnoDisk CFast 100 — серия быстрых карт памяти с интерфейсом SATA :

    02:10

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