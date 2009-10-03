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    3 октября 2009

    OWC пополняет линейку внешних винчестеров Mercury On-The-Go Pro моделями объёмом 750 ГБ и 1 ТБ:

    18:30

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.20:

    16:20

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.220.1 Beta:

    15:55

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.8:

    15:30

    В планшетном компьютере Apple может быть использована iPhone OS :

    15:29

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:05

    Эффектный и эффективный — процессорный кулер Xigmatek Balder SD1283:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (02.10.2009):

    14:40

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.22:

    14:15

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.19.0:

    13:50

    Интернет и сети: Networx v.5.04:

    13:25

    Verbatim представляет новую линейку «флэшек» с аппаратным шифрованием:

    13:13

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1436:

    13:00

    Мультимедиа: LameXP v.3.13 Beta 2:

    12:35

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.1:

    12:10

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.2.0:

    11:45

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.50:

    11:20

    ASUS EeeBox EB1501 — полуторалитровый неттоп на Intel Atom 330:

    11:06

    Графика: Paint.NET v.3.5 Beta 2:

    10:55

    1-ТБ голографический диск показан на конференции Emerging Tech :

    10:47

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.14.159:

    10:30

    Утилиты: GoodSync v.8.0.0.0:

    10:05

    Стали доступны первые фотографии и результаты тестов видеокарты AMD Radeon HD 5750:

    10:00

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.76:

    09:40

    ASUS HD 5870 достигает частот 1035/1290 МГц «на воздухе», производительность в режиме 4-way CrossFireX:

    09:21

    Настройщики: nHancer v.2.5.4:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1014:

    08:50

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 октября):

    08:00

    Sigma обновила компактную камеру с сенсором, как у DSLR:

    08:00

    Эхо IDF 2009: выпуск SoC Intel Atom CE4100 — процессора для пользовательской электроники:

    07:20

    Apacer выпустила модули памяти DDR3 для любителей разгона:

    00:40

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