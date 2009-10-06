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    6 октября 2009

    Zalman анонсирует безвентиляторный процессорный кулер CNPS10X Flex:

    23:15

    Super Talent совместно с Toshiba представляет линейку SSD UltraDrive DX:

    20:00

    Объявлена дата релиза VMware Fusion 3:

    19:59

    Yashica объединяет фоторамку со сканером :

    19:38

    Планшетный ПК Gateway EC18T будет иметь экран размером 11,6 дюйма:

    19:17

    Обновление ПО для коммуникатора HTC Hero добавляет Google–сервисы и новые функции:

    17:07

    Утилиты: RegCool v.3.704:

    15:05

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.88:

    14:40

    Настройщики: Fresh UI v.8.41:

    14:15

    FTP-серверы: Serv-U v.9.0.0.3:

    13:50

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.6.0.0:

    13:25

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.52:

    13:00

    ASUS: первая системная плата серии TUF:

    12:47

    Утилиты: DriverView v.1.20:

    12:35

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.5:

    12:10

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.2 Build 76:

    11:45

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.7:

    11:20

    Технология объемной компоновки микросхем вступает в период зрелости:

    10:55

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.76:

    10:55

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.1.6:

    10:30

    В будущем году крупных производителей полупроводниковых чипов станет меньше :

    10:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 06\10\2009:

    10:05

    Нехватка GPU сохранится и в следующем квартале:

    09:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (06/10/2009):

    09:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.10.05:

    09:15

    Мультимедиа: LameXP v.3.13 Beta 3:

    08:50

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1401:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    08:00

    Microsoft разрабатывает 5 необычных манипуляторов мышь:

    02:22

    Alcatel-Lucent сумела передать через океан 400 DVD за 1 секунду:

    00:03

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