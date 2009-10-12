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    12 октября 2009

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.19:

    19:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2517:

    19:25

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.7.0:

    19:00

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.9.00:

    18:35

    ECS и MSI анонсировали нереференсные версии GeForce G210 и GT220:

    18:20

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.6:

    18:10

    Редакторы: RJ TextEd v.5.7.0:

    17:45

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 124:

    17:20

    Официально представлены 3D-карты NVIDIA GeForce G210 и GT220:

    17:00

    Медиаплееры: QT Lite v.3.0.0:

    16:55

    Офисные приложения: PrimoPDF v.5.0.0.19:

    16:30

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6911:

    16:05

    QNAP TS-210 Turbo NAS — новая модель сетевого хранилища данных для дома и офиса:

    16:00

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.20.0:

    15:40

    Запись: Nero Burning Rom v.9.4.26.0:

    15:15

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.12:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (10.10.2009):

    14:25

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193j:

    14:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.5.1:

    13:35

    iXBT TV: видеообзор фотокамеры Panasonic Lumix DMC-TZ7:

    13:19

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.7.0:

    13:10

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.3.00:

    12:45

    Медиаплееры: Real Alternative v.2.01:

    12:20

    Настройщики: nHancer v.2.5.7:

    11:55

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.4.0.2 Build 1011:

    11:30

    Диагностика: Real Temp v.3.35 Beta:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.31 Build 255:

    10:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1906 Beta:

    10:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.77:

    09:50

    Фотографии 3D-карты NVIDIA GeForce GT230 с 1,5 ГБ памяти DDR2:

    09:30

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Fujitsu анонсировала мультимедийные ноутбуки AMILO Pi 3560 и 3660:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 12 октября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 октября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 октября 2009 года):

    08:00

    Чего ждать от Nikon на этой неделе?:

    08:00

    Первые тесты NVIDIA GeForce GT240:

    07:00

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