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    21 октября 2009

    Cooler Master готовит специальную версию корпуса HAF 932 для поклонников AMD:

    21:48

    Micron удалось в шесть раз увеличить износостойкость флэш-памяти:

    21:43

    Spire подготовила к выпуску цилиндрической кулер для процессоров Intel:

    19:55

    Адаптер Patriot GearBox превратит любой USB-накопитель в сетевое хранилище данных:

    19:55

    AMD обещает справиться с дефицитом 3D-карт Radeon HD 5000 в ближайшее время:

    19:42

    Карты памяти Lexar Professional 600x CompactFlash ориентированы на профессиональных фотографов:

    19:20

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.22:

    17:10

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.42.5:

    16:45

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 507 RC2:

    16:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.0.7:

    15:55

    Архиваторы: PeaZip v.2.7.1:

    15:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.10.20:

    15:05

    Утилиты: FileTypesMan v.1.53:

    14:40

    Утилиты: AutoMate v.7.1.1.0:

    14:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.139:

    13:50

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b32:

    13:25

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.5.06:

    13:00

    Запись: FinalBurner Free v.2.14.0.166:

    12:35

    Silicon Power комплектует карточку памяти M2 устройством для работы с ней:

    12:31

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.52.00:

    12:10

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.3:

    11:45

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.25:

    11:20

    Интернет и сети: Networx v.5.05:

    10:55

    Утилиты: WinSnap v.3.1.3:

    10:30

    Без лишнего шума вышел преемник процессора Intel Core i7-950:

    10:15

    Общение в сети: Pidgin v.2.6.3:

    10:05

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1917 Beta:

    09:40

    Неттоп Onkyo P305 на платформе NVIDIA ION имеет модульную конструкцию:

    09:33

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:15

    Тонкие и легкие ноутбуки серии Gateway EC работают от батареи до восьми часов:

    09:14

    Монитор iiyama ProLite E2208HDS размером 21,5 дюйма по диагонали потребляет всего лишь 24 Вт:

    08:57

    Обновления для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187SE Wireless):

    08:25

    Akasa Freedom Tower — универсальный процессорный кулер с ШИМ-управлением:

    08:08

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:00

    Transcend представляет тонкий портативный оптический привод DVD-RW:

    07:34

    Addonics предлагает использовать миниатюрные HDD и SSD в качестве сменных носителей:

    01:30

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