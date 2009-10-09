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    9 октября 2009

    STMicroelectronics оснастила однокорпусную звуковую подсистему средствами улучшения объемного звука:

    21:00

    Emtec оформила флэш-накопители M413 в стиле ночного Токио:

    19:35

    Sony представила яркие и производительные ноутбуки VAIO CW:

    18:40

    WD оснащает дисплеями настольные винчестеры My Book Elite и My Book Studio:

    17:00

    NVIDIA приостановила разработку чипсетов, но не хочет уходить из бизнеса:

    14:51

    Scythe Samurai ZZ — универсальный процессорный кулер начального уровня:

    14:45

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.2 Build 988:

    13:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.12.0.3:

    13:25

    Энергопотребление процессоров ARM удалось уменьшить на 40%:

    13:03

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.2.15:

    13:00

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.6.0:

    12:35

    Sony VAIO X — претендент на звание самого легкого ноутбука в мире?:

    12:20

    Настройщики: DTweak v.4.8.2:

    12:10

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:45

    CD/DVD: Virtual CD v.10.0.0.2:

    11:20

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.30:

    10:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.10.08:

    10:30

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.0.0:

    10:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.135:

    09:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 октября):

    08:00

    Полные спецификации архитектуры Juniper и результаты тестирования DX11-карты Radeon HD 5770:

    02:30

    У Elpida готовы самые маленькие в отрасли чипы памяти DDR3 SDRAM плотностью 2 Гбит:

    01:28

    MSI Big Bang — системная плата на P55 с продвинутой аудиоподсистемой :

    00:04

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