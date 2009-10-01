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    1 октября 2009

    Пульт новой Apple TV может быть снабжен тачскрином:

    22:33

    NEC выпускает три модели экономичных мониторов серии AccuSync:

    21:20

    Scythe Kama Bay Speaker ACE — стереодинамики в отсеке 5,25":

    20:10

    Creative представляет беспроводную версию аудиосистемы Inspire S2:

    19:15

    С праздником вас, дорогие читатели! :

    16:26

    Графика: HyperSnap-DX v.6.61.06:

    16:20

    Утилиты: StarEd v.5.3.0.2:

    15:55

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 505 RC1:

    15:30

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1.1 Build 0928:

    15:05

    Утилиты: ProduKey v.1.38:

    14:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.09.30:

    14:15

    Утилиты: MessenPass v.1.27:

    13:50

    Конвертеры: PSP Video 9 v.5.02:

    13:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.420 Build 1700:

    13:00

    Утилиты: DriverMax v.5.31:

    12:35

    В серии системных плат ASUS P7P55 будет и модель типоразмера Micro-ATX:

    12:20

    Утилиты: StatWin v.7.9.5:

    12:10

    Заказчики отказываются от Classmate PC?:

    11:57

    Мультимедиа: Soundbase 2009.09.29:

    11:45

    AMD предлагает открытую альтернативу NVIDIA PhysX :

    11:31

    Восстановление данных: Recuva v.1.31.437:

    11:20

    Thecus N2200 – емкое, компактное и бесшумное сетевое хранилище для дома и офиса:

    10:59

    Утилиты: HDD Observer v.3.5:

    10:55

    iXBT.com поздравляет всех читателей со своим 12-летием! :

    10:30

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    10:05

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    09:40

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 октября):

    08:00

    Камера среднего формата 645DF совместима с задниками систем Phase One и Mamiya AFD:

    08:00

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