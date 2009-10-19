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    19 октября 2009

    Редакторы: AkelPad v.4.3.3:

    19:50

    Dane-Elec обещает выпустить девять внешних накопителей с интерфейсом USB 3.0:

    19:36

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.84:

    19:25

    Настройщики: Magic Utilities 2009 v.6.01:

    19:00

    Ultra Products представила семь блоков питания с модульными кабельными системами:

    18:55

    Интернет и сети: Hamachi v.2.0.1.64:

    18:35

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.6.1748:

    18:10

    Медиаплееры: Xion v.1.0.123 Beta:

    17:45

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.34:

    17:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.2:

    16:55

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.9.909.30391:

    16:30

    Мультимедиа: Soundbase 2009.10.16:

    16:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4524:

    15:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2520:

    15:15

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.2:

    14:50

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.60:

    14:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:00

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.29:

    13:35

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15163:

    13:10

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.2.439:

    12:45

    Графика: Picasa v.3.5 Build 79.74:

    12:20

    Мультимедиа: DiVFix++ v.0.34:

    11:55

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.4.1436:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (18.10.2009):

    11:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.99:

    10:40

    Разъем LGA 1156 может помешать «разгону» и стать причиной поломки процессора:

    10:33

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.23:

    10:15

    Диагностика: Real Temp v.3.38 Beta:

    09:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11b/g/n USB 2.0):

    09:25

    Новые драйверы для SAS-контроллеров Marvell:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 18 октября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 октября 2009 года):

    08:15

    Драйверы Intel GMA оптимизированы для получения высоких результатов в тесте 3DMark Vantage:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 октября 2009 года):

    08:00

    PowerColor оснащает видеокарту PCS HD5750 Premium Edition нестандартным кулером:

    07:30

    ASUS даёт пользователям трёхмерную реальность в подарок к игровому ноутбуку G51J:

    07:00

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