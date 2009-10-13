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    13 октября 2009

    Fujitsu анонсировала ультратонкий ноутбук LIFEBOOK P3110:

    21:00

    У LSI готовы адаптеры SATA+SAS с поддержкой скорости 6 Гбит/с:

    20:52

    Acer отзывает ультратонкие ноутбуки, но проблема не в платформе:

    20:20

    Электронные книги с цветными экранами станут массовыми в 2011 году:

    19:57

    Corsair выпускает новые модели флэш-накопителей Voyager GT объёмом 16, 32 и 64 ГБ:

    19:00

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.7.0.2:

    18:25

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.3:

    18:00

    Антивирусы: ClamWin v.0.95.2a:

    17:35

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.0.0.1:

    17:10

    Мультимедиа: JAlbum v.8.5.1:

    16:45

    Запись: BurnAware v.2.4.1:

    16:20

    Общение в сети: Skype v.4.1.0.179:

    15:55

    Кодеки: x264 Video Codec r1286:

    15:30

    Медиаплееры: MPlayer (2009-10-12):

    15:05

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.9.909:

    14:40

    Редакторы: KompoZer v.0.8b1:

    14:15

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.3:

    13:50

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.g01:

    13:25

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.2 Build 1272:

    13:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.9.6:

    12:35

    GIGABYTE «разогнала» 3D-карты GeForce GT220 и GeForce G210:

    12:12

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.1.1.2 Beta:

    12:10

    Безопасность: WinPatrol v.17.1.2010.0:

    11:45

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    11:20

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b26:

    10:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (13/10/2009):

    10:05

    Представлены 3D-карты серии AMD ATI Radeon 5700 — DirectX11 идет в массы:

    10:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 13\10\2009:

    09:40

    Аналитики подсчитали: в 2012 году будет выпущено два миллиарда датчиков изображения:

    09:30

    Утилиты: TeraCopy v.2.07 Beta:

    09:15

    Lenovo представляет ноутбуки бизнес-класса ThinkPad SL410 и SL510:

    09:05

    Мультимедиа: Soundbase 2009.10.12:

    08:50

    Смартфоны не оставят места для MID?:

    08:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1407:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    08:00

    Hynix уменьшила энергопотребление микросхем памяти DDR3 на 30%:

    08:00

    Carl Zeiss продолжает радовать состоятельных владельцев камер Canon:

    04:15

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