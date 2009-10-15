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    15 октября 2009

    Начались продажи четырех новых наборов модулей памяти Exceleram DDR3:

    21:45

    Моноблочный ПК Acer Aspire Z5610 оснащён 23" сенсорным дисплеем разрешением Full HD:

    20:30

    BFG пробует свои силы в игровых ноутбуках с моделью Deimos X-10:

    17:50

    Toshiba раскрывает планы по выпуску ноутбуков и нетбуков с Windows 7:

    17:45

    Анонс игровой клавиатуры Logitech Gaming Keyboard G110:

    15:47

    Утилиты: WinOrganizer v.4.1:

    15:40

    FTP-серверы: Serv-U v.9.0.0.5:

    15:15

    Samsung удалось уменьшить энергопотребление внешнего HDD на 95%:

    14:56

    Мультимедиа: LameXP v.3.13 Build 74:

    14:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.6:

    14:25

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.2.465:

    14:00

    Toshiba ставит мультимедийный процессор SpursEngine в ноутбук с приводом Blu-ray:

    13:45

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.39:

    13:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:35

    Настройщики: PowerStrip v.3.87 Build 652 Beta:

    12:10

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.29.1004:

    11:45

    LG Display оснащает устройство для чтения электронных книг солнечной батареей:

    11:33

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.8:

    11:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.7.1:

    10:55

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.17:

    10:30

    Диагностика: SIV 4.02:

    10:05

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel WiFi Link 1000:

    09:40

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:15

    Дебютировало второе поколение портативных HDD Clickfree :

    09:00

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    08:00

    SMIC обещает освоить 40-нанометровую технологию раньше срока:

    08:00

    Шпиндели новых винчестеров Hitachi Ultrastar делают 15000 оборотов в минуту:

    07:00

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