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    24 октября 2009

    Dell представляет ультратонкий ноутбук Inspiron 13z на платформе Intel CULV:

    17:17

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.99:

    16:45

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.41:

    16:20

    Мультимедиа: MP3tag v.2.44e Beta:

    15:55

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AE2220 оснащён сенсорным дисплеем с поддержкой «мультитач»:

    15:55

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.2:

    15:30

    Утилиты: 1st Security Agent v.9.3:

    15:05

    EVGA и NVIDIA выпустят уникальную видеокарту с двумя разными GPU:

    15:00

    S3 показала OpenCL-совместимый процессор GPGPU Chrome 5400E:

    14:42

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.3:

    14:40

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.1.1:

    14:15

    Мультимедиа: Fresh View v.7.82:

    13:50

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.61:

    13:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.698 Build 1730:

    13:00

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Windows 7):

    12:35

    Цифровой задник Leaf Aptus II 5 имеет разрешение 22 Мп и динамический диапазон 12 ступеней:

    12:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.1.2.0:

    12:10

    Вице-президент Nanya Technology ожидает дефицита оперативной памяти:

    12:03

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 41:

    11:45

    Утилиты: WinMerge v.2.13.9 (Exp):

    11:20

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.15:

    10:55

    Анонсирована совершенно новая среднеформатная камера Mamiya 645DF:

    10:35

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.16:

    10:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1409:

    10:05

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.10:

    09:40

    Неофициальные драйверы ForceWare v.187.62 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:50

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 октября):

    08:00

    Mionix предлагает энтузиастам компьютерных игр три варианта коврика Sargas из микрофибры:

    08:00

    Sharp устанавливает мировой рекорд эффективности солнечных батарей — 35,8%:

    07:00

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