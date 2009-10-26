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    26 октября 2009

    EIZO представила самый экономичный монитор серии FlexScan диагональю 23 дюйма:

    23:00

    SanDisk доводит объем карт памяти Ultra Memory Stick PRO-HG Duo и PRO Duo до 32 ГБ:

    21:05

    Tamron выпускает версию объектива SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] для камер Canon:

    20:43

    LG представляет производительный ноутбук X-Note R590 на основе Core i7:

    20:02

    Мультимедиа: Soundbase 2009.10.24:

    18:35

    Утилиты: RegScanner v.1.80:

    18:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 114:

    17:45

    Кодеки: x264 Video Codec r1302:

    17:20

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.13:

    16:55

    Утилиты: True Launch Bar v.4.41 Beta 1:

    16:30

    Мультимедиа: Replay Music v.3.90:

    16:05

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.35:

    15:40

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.1:

    15:15

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.1.0:

    14:50

    Чистильщики: Baku v.4.1.3584:

    14:25

    Редакторы: RJ TextEd v.5.7.3:

    14:00

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.35:

    13:35

    CD/DVD: DVD43 v.4.6.0:

    13:10

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4528:

    12:45

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.223.11 Beta:

    12:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.88:

    11:55

    Анонсирован первый в мире 100-ядерный процессор:

    11:45

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2407:

    11:30

    На следующей неделе Sapphire выпустит 3D-карту HD 5750 Vapor-X:

    11:11

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.1.0.2:

    11:05

    Диагностика: Drive Health v.2.5.183:

    10:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1416:

    10:15

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:50

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:25

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    09:05

    LG представила дополнительные мониторы для ноутбуков W1930S и W2230S:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 октября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 октября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 октября 2009 года):

    08:00

    Danger Den готовит водоблок для еще не выпущенной двухпроцессорной 3D-карты AMD:

    08:00

    Acer Aspire 5738DG — объемное изображение в ноутбуке массового сегмента :

    01:49

    USB-накопители X'mas Dog и Snowman: подготовка к Новому году началась:

    01:22

    Сетевая плата VisionTek Killer Xeno Pro создана для онлайновых игр:

    00:58

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