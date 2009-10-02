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    2 октября 2009

    Dell добавляет Vostro 430 на платформе P55 в линейку настольных ПК:

    23:23

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.3:

    16:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 110:

    15:55

    iMo Foto Frame Printer — фоторамка, которая может печатать фотографии:

    15:36

    LaCie выпускает необычную акустическую систему Sound2 Speakers:

    15:34

    Электронная книга Astak появляется в продаже позже и стоит дороже, чем ожидалось:

    15:32

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.10.01:

    15:30

    Графика: Picasa v.3.5 Build 79.69:

    15:05

    Утилиты: Autoruns v.9.55:

    14:40

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.7.0.1:

    14:15

    Интернет и сети: Remote Profile Cleaner v.3.0d Build 517 Beta:

    13:50

    Безопасность: Deskman SE v.9.2:

    13:25

    Мультимедиа: Replay Music v.3.8:

    13:00

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.8.2:

    12:35

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.1.0.5 Beta:

    12:10

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.24 Final:

    11:45

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.2.80.1071:

    11:20

    CD/DVD: Virtual CD v.9.3.0.2:

    10:55

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b19:

    10:30

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.50a:

    10:05

    NVIDIA официально представила новую архитектуру CUDA GPU под кодовым названием Fermi:

    09:48

    Nikon готовит замену объективу 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor?:

    09:46

    Инженеры Zotac смогли укоротить 3D-карту GeForce GTX 260:

    09:42

    Buffalo увеличивает объем миниатюрного внешнего винчестера HD-PEU2 до 640 ГБ:

    09:41

    Verbatim Wireless Laser Nano Mice: маленькой мыши — маленький USB-приемник:

    09:40

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6873:

    09:40

    AMD продвигает решения, включающие CPU, GPU и наборы системной логики: Стартовала программа AMD Fusion Partner Program, нацеленная на увеличение поставок платформы AMD

    09:39

    KINGMAX представляет USB флэш-накопитель Super Stick Mini :

    09:37

    Чистильщики: CleanCenter v.2.10.1.1:

    09:15

    Новые подробности об архитектуре графического процессора GT300:

    09:00

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.40:

    08:50

    Фото дня: графический акселератор NVIDIA Tesla на архитектуре Fermi:

    08:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1865 Beta:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 октября):

    08:00

    USB-накопители Team Group C091, C092 и SC901: строгий, защищенный и «конфетный»:

    06:35

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