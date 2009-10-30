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    30 октября 2009

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.147:

    19:25

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.3.0:

    19:00

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.3.0:

    18:35

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.1.2.5:

    18:10

    Утилиты: DeviceLock v.6.4 Build 22449:

    17:45

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2411:

    17:20

    Кодеки: x264 Video Codec r1310:

    16:55

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.4:

    16:30

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.4:

    16:05

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.3:

    15:40

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.7.6:

    15:15

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0:

    14:50

    Виртуальные машины: VMware Workstation v.7.0 Build 203739:

    14:25

    Фото дня: 3D-карта Radeon HD 5970:

    14:00

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.8.6.1:

    14:00

    Основой 23-дюймового монитора Diamondcrysta RDT231WM-X станет панель типа IPS:

    13:40

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.1.1:

    13:35

    «Web-компьютер» с голубой кнопкой и новой ОС дебютирует на будущей неделе:

    13:10

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.01:

    13:10

    Buffalo скоро начнет продажи высокоскоростного внешнего привода Blu-ray :

    12:45

    Диагностика: ASTRA v.5.44:

    12:45

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.41.0.818:

    12:20

    В настольном суперкомпьютере ASUS использовала GPU NVIDIA Tesla:

    12:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1427:

    11:55

    takeMS украсила флэш-накопители бриллиантами :

    11:35

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.25:

    11:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1010:

    11:05

    Настройщики: SetFSB v.2.2.133.97:

    10:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1927 Beta:

    10:15

    Обновление драйверов для кард-ридеров O2Micro:

    09:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:25

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:05

    Стало известно имя поставщика ключевого компонента Light Peak:

    09:00

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:45

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    08:30

    Неофициальные драйверы для кард-ридеров VIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    08:00

    Mamiya DM22 — среднеформатная камера за $9995:

    08:00

    Toshiba выпустила универсальную стыковочную станцию с беспроводным USB-подключением:

    00:22

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