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    29 октября 2009

    PowerColor LCS HD5870 — первая модель DX11-карты Radeon HD 5870 с водяным охлаждением:

    22:02

    Sharkoon выпускает обновлённую версию наушников X-Tatic Digital Dolby-certified 5.1:

    18:25

    Raidsonic: подставка для нетбуков с приводом CD/DVD-RW:

    18:17

    Компания Canon признала существование дефекта в камере EOS 7D и ищет его причину:

    12:15

    v[duck]: медиаплееры от компании InPrice Distribution:

    12:07

    Процессы ARM востребованы не только в мобильной электронике:

    11:45

    Трио новых БП Chill Innovation соответствует требованиям Energy Star 5.0:

    11:15

    Buffalo готовит к выпуску сетевое хранилище с двумя отсеками для накопителей:

    11:00

    Обновлённые системные платы GIGABYTE оснащены интерфейсами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с:

    10:30

    Acer добавляет поддержку «мультитач» в 23-дюймовый монитор — кто больше? :

    10:00

    Dell Latitude XT2 XFR — самый маленький защищенный ноутбук-трансформер с поддержкой «мультитач»:

    09:30

    Преемник процессора Intel Core i7-920 выйдет в первом квартале 2010 года:

    09:00

    Внешние винчестеры PQI H560 защищены от падения и ударов:

    08:00

    Новинки HighPoint Technologies позволяют добавить в систему два порта SATA нового поколения:

    07:00

    Дефект в обновленной «прошивке» для SSD X25-M заставил Intel убрать ее с сайта:

    02:00

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