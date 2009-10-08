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    8 октября 2009

    takeMS выпускает защищённые «флэшки» Crypto AES с 256-битным шифрованием:

    23:15

    Samsung выпустит свой первый привод Blu-ray Сombo в следующем месяце:

    22:00

    Новый флагман Swiftech — процессорный водоблок Apogee XT:

    20:40

    NVIDIA опровергает слухи о прекращении выпуска GPU среднего и верхнего сегмента:

    18:00

    Plextor анонсирует первый еще один 12-скоростной пишущий привод Blu-ray:

    17:57

    Corsair пополняет ассортимент мощным блоком питания TX950W:

    17:40

    Sony Vaio L — 24-дюймовый Full HD моноблочный ПК с TV-тюнером:

    15:00

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.2.16:

    14:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.8.0.193i:

    14:15

    Утилиты: HotKeyz v.2.7.7.0:

    13:50

    Lenovo представляет ультратонкий ноутбук IdeaPad U150:

    13:32

    Мультимедиа: Soundbase 2009.10.08:

    13:25

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.1.0:

    13:00

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.221.6 Beta:

    12:35

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.9:

    12:10

    CD/DVD: DVD43 v.4.5.0:

    11:45

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 111:

    11:20

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.27:

    10:55

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.3.1.0.22:

    10:30

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.0.0 Build 197124:

    10:05

    NVIDIA сворачивает выпуск GPU — борьба с AMD закончена?:

    09:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.2 Build 1271:

    09:40

    Sharkoon анонсировала выпуск двух универсальных кулеров для CPU:

    09:35

    Фото дня: DX11-карта Radeon HD 5770 в референсном исполнении:

    09:30

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.5.0.21:

    09:15

    TDK подогревает магнитные диски лазером для повышения плотности записи:

    09:00

    Кодеки: x264 Video Codec r1281:

    08:50

    Ассортимент Lexar Media пополнился картами памяти, модулями SO-DIMM и кардридером:

    08:44

    Kingston выпускает компактный кардридер MobileLiteG2:

    08:30

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.36:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    08:00

    Печатающая головка, созданная в Kyocera, позволяет напечатать более 1000 листов A4 в минуту :

    08:00

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