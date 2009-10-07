  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 октября 2009

    D-Link комплектует сетевые хранилища ShareCenter DNS-343 и DNS-323 терабайтными винчестерами :

    22:14

    Электронную книгу Amazon Kindle 2 теперь можно приобрести более чем в 100 странах мира:

    21:18

    Стали доступны фотографии разогнанной видеокарты MSI GT 220:

    20:45

    ICY DOCK MB668 — алюминиевый карман для 2,5-дюймовых накопителей:

    19:32

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.2:

    18:00

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.2.14:

    17:35

    ZOTAC начинает производство неттопов серии MAG на платформе NVIDIA ION:

    17:28

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1016:

    17:10

    NETGEAR: новый беспроводной гигабитный маршрутизатор с USB-интерфейсом в линейке Wireless-N:

    16:47

    Редакторы: Notepad2 v.4.0.23:

    16:45

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2404:

    16:20

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1549:

    15:55

    ATEN: новые USB-переключатели для периферии:

    15:47

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.70:

    15:30

    Gateway представляет моноблочные ПК серии One ZX с сенсорными дисплеями с поддержкой «мультитач»:

    15:21

    Общение в сети: AIM v.7.0.13.4:

    15:05

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.6.1:

    14:40

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.56:

    14:15

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.55:

    13:50

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.28:

    13:25

    Конвертеры: PSP Video 9 v.5.03:

    13:00

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3.4:

    12:35

    У Kohjinsha готов к выпуску ноутбук с двумя 10-дюймовыми экранами:

    12:15

    3D-карты Powercolor Radeon HD 5750 и HD 5770 появляются в продаже:

    12:12

    Утилиты: StatWin v.7.9.6:

    12:10

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.8:

    11:45

    Фото дня: концептуальный ноутбук Sony с гибким органическим дисплеем :

    11:30

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 130015:

    11:20

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.25 Final:

    10:55

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.3.2.1:

    10:30

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b21:

    10:05

    WD обновляет внешние винчестеры серии My Passport Elite:

    10:00

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.18:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1903 Beta:

    09:15

    ARM и GlobalFoundries объявили о стратегическом партнерстве: Цель сотрудничества — выпуск однокристальных систем по 28-нанометровому техпроцессу HKMG

    09:00

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1009:

    08:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.191.07 для видеокарт NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    08:00

    Назван срок выхода графических процессоров Radeon 100:

    08:00

    NVIDIA выпустит видеокарты GeForce GT 210 и GT 220 на следующей неделе:

    00:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018