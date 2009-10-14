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    14 октября 2009

    Представлен объектив Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR:

    22:00

    HP TouchSmart 9100 — 23-дюймовый моноблочный ПК бизнес-класса:

    20:00

    Графика: WildBit Viewer v.5.6 Alpha 4.0:

    19:00

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1.2 Build 1013:

    18:35

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0:

    18:10

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.12.0.4:

    17:45

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 8.5» - производительность и поисковая оптимизация:

    17:39

    Настройщики: Fresh UI v.8.42:

    17:20

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.82:

    16:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.9.2 Beta:

    16:30

    Утилиты: RunScanner v.1.9.0.9:

    16:05

    Резервное копирование: JaBack v.8.28:

    15:40

    Какой сюрприз скрывает AMD под обозначением ATI Radeon HD 5900?:

    15:33

    Logitech Notebook Kit MK605: клавиатура, мышь и подставка для ноутбука:

    15:27

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.84:

    15:15

    Анонсированы два домашних моноблочных ПК и ноутбук-трансформер семейства HP TouchSmart:

    15:10

    Утилиты: Autoruns v.9.56:

    14:50

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.2.0:

    14:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.2.0:

    14:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.27 Final:

    13:35

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.9.20:

    13:10

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.0:

    12:45

    Профессиональная камера Nikon D3S: чувствительность ISO 102400 и затвор с «глушителем»:

    12:30

    Графика: Paint.NET v.3.5 Beta 3:

    12:20

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.02.10:

    11:55

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.57:

    11:30

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 130017:

    11:05

    Intel отчиталась за третий квартал — доходы превзошли ожидания:

    10:54

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.1.4721:

    10:40

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.10:

    10:15

    Seagate BlackArmor NAS 110 — компактная модель сетевого хранилища данных:

    10:00

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.51:

    09:50

    Безопасность: Ad-Aware v.8.1.0:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.3:

    09:05

    Семейство материнских плат на чипсете AMD 790X пополнится моделью MSI 790X-G45:

    09:00

    Диагностика: Real Temp v.3.36 Beta:

    08:45

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:30

    Новые прошивки и утилиты для сетевых хранилищ D-Link:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    08:00

    Sapphire выпустила вариант 3D-карты Radeon HD 5750 с кулером собственной разработки:

    07:00

    Adesso оснащает тонкую клавиатуру тачпэдом и интерфейсом Bluetooth:

    02:25

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