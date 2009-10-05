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    5 октября 2009

    Настройщики: SuperRam v.6.10.5.2009:

    17:35

    Настройщики: Throttle v.6.10.5.2009:

    17:10

    Настройщики: PCMedik v.6.10.5.2009:

    16:45

    QNAP представляет TS-410 Turbo NAS с четырьмя отсеками для накопителей:

    16:30

    Sony демонстрирует телевизор с беспроводным питанием:

    16:27

    Настройщики: PCBoost v.3.10.5.2009:

    16:20

    Настройщики: GameGain v.2.10.5.2009:

    15:55

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.59:

    15:30

    Утилиты: RegCool v.3.703:

    15:05

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.74:

    14:40

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15125:

    14:15

    О поддержке IEEE 802.11n расскажут новые логотипы:

    13:54

    Мультимедиа: Reaper v.3.12:

    13:50

    AMP Aviator 312 — первые внешние SSD с интерфейсом USB 3.0 :

    13:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.8:

    13:25

    Стали известны детали компактных мини-ПК Dell Inspiron Zino:

    13:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.79:

    13:00

    Нетбуки на китайском процессоре получат Google Chrome OS в этом месяце?:

    12:45

    Графика: TwistedBrush v.16.08:

    12:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2515:

    12:10

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.6.1706:

    11:45

    Найден способ включить поддержку PhysX в системах с GPU AMD :

    11:30

    Настройщики: nHancer v.2.5.5:

    11:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.132:

    10:55

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.6:

    10:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.54:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.2:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30:

    09:15

    Потребляемая мощность монитора Mitsubishi RDT231WLM-S «во сне» падает до 500 мВт:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 сентября по 4 октября 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 сентября по 4 октября 2009 года):

    08:00

    TSMC придерживается плана перехода на 450-миллиметровые пластины:

    08:00

    ARM рассчитывает на успех не только в сегменте смартбуков:

    07:00

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