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    20 октября 2009

    Парад новинок от Apple: обновленные MacBook, Mac mini, iMac, новые аксессуары:

    22:34

    У CoolIT Systems почти готова СВО для ATI Radeon HD 5870:

    19:35

    Появился еще один кандидат на роль «убийцы» ЖК-дисплеев:

    19:12

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.23:

    18:50

    Общение в сети: Xfire v.1.116:

    18:25

    AMP представляет линейку быстрых твердотельных накопителей Predator X7 :

    18:00

    Диспетчеры закачек: Lightning Download v.2.3.1:

    18:00

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-4 Beta 3:

    17:35

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.2.1:

    17:10

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.3.1:

    16:45

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.1.008.000:

    16:20

    Кодеки: x264 Video Codec r1294:

    15:55

    Редакторы: RJ TextEd v.5.7.2:

    15:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.0.4.448:

    15:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 20\10\2009:

    14:40

    Процессоры ARMADA изменят правила игры на рынке мобильных устройств?:

    14:15

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1625:

    14:15

    Утилиты: ClickyMouse v.7.3.9:

    13:50

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.3.9:

    13:25

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.3.9:

    13:00

    Ectaco jetBook Lite — чем пришлось пожертвовать за звание «самой дешевой электронной книги»?:

    12:45

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.7 (Stable):

    12:35

    Графика: TwistedBrush v.16.09:

    12:10

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.1 Build 2592:

    11:45

    Утилиты: goScreen v.6.0.0.306:

    11:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 112:

    10:55

    AMD представила восемь процессоров Athlon II, шесть из которых имеют TDP 45 Вт:

    10:30

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.5:

    10:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.71:

    10:05

    Утилиты: Capture .NET v.6.9.3573:

    09:40

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel WiFi Link 1000:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (802.11g Wireless):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 октября):

    08:00

    MSI 760GM-E51 — системная плата типоразмера micro-ATX для процессоров AMD AM3:

    08:00

    MSI анонсировала неттопы Wind Box DE200 и DC200:

    07:30

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