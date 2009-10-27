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    27 октября 2009

    Gigabyte оснащает плату на чипсете Intel X58 портами SATA и USB нового поколения :

    22:15

    Стали известны подробности нереференсной DX11-карты Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X:

    21:45

    Диагностика: ASTRA32 v.2.04:

    17:10

    Резервное копирование: JaBack v.8.29:

    16:45

    Настройщики: System Mechanic v.9.0.5.2:

    16:20

    Диагностика: PC Wizard 2009 v.1.91:

    15:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.124 Beta:

    15:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.87 Build 654 Beta:

    15:05

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.8.0:

    14:40

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1558:

    14:15

    Чистильщики: CCleaner v.2.25:

    13:50

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.25:

    13:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 27\10\2009:

    13:00

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.6 (27/10/2009):

    12:35

    Scythe сделала из одного процессорного кулера два:

    12:10

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.61:

    12:10

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b36:

    11:45

    Утилиты: Unlocker v.1.8.8:

    11:20

    Аналитики JPR о рынке графических решений для ПК: AMD приобретает, NVIDIA теряет, но лидером остается Intel:

    11:06

    XFX оснащает видеокарту Radeon HD 4890 кулером собственной разработки:

    11:05

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 5:

    10:55

    Patriot выпускает скоростные карты памяти SDHC Class 10 серии LX:

    10:38

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.28.2:

    10:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.9.6 Beta:

    10:05

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.4:

    09:40

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.24:

    09:15

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров JMicro модели JMC25x/JMC26x:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    08:00

    О жидкометаллическом кулере Danamics LMX стало известно все, включая цену:

    08:00

    Sony оценила фоторамку, оснащенную принтером, в $200:

    07:00

    Анонсировано второе поколение защищённых SSD-накопителей pureSilicon Renegade:

    02:20

    Fujitsu представила пять мобильных ПК с Windows 7:

    01:30

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