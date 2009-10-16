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    16 октября 2009

    Point of View анонсировала выпуск CULV-ноутбука Mobii:

    20:10

    Технология Gigabit Х4 позволяет картам памяти SanDisk хранить в каждой ячейке четыре бита данных:

    18:22

    Super Talent выпускает девять наборов модулей памяти DDR3 для новых процессоров Intel:

    15:33

    Интернет и сети: WinGate v.6.6.4 Build 1338:

    14:40

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.8 Build 4:

    14:15

    Графика: HyperSnap-DX v.6.62.01:

    13:50

    Медиаплееры: Miro v.2.5.3:

    13:25

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.222.12 Beta:

    13:00

    Доход AMD от продажи GPU в третьем квартале вырос на 22%:

    12:55

    Утилиты: Native Specialist v.1.7.1115:

    12:35

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.3.0.6 Beta:

    12:10

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.686 Build 1719:

    11:45

    Утилиты: Process Hacker v.1.6:

    11:20

    Настройщики: Registry Mechanic v.9.0.0.907:

    10:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.9 Build 2246:

    10:30

    На карточках памяти теперь можно будет встретить марку Samsung:

    10:23

    Danger Den начинает продажи водоблока для Radeon HD 5870:

    10:06

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.508:

    10:05

    Игровая мышь Kova — вторая попытка компании Roccat:

    09:45

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.4.3.2:

    09:40

    HP ориентирует новые настольные ПК и ноутбук Compaq на домашних и офисных пользователей:

    09:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.10.2009):

    09:15

    Модули оперативной памяти DDR3 G.Skill ECO работают при напряжении лишь 1,35 В:

    09:00

    Тестовые приложения: MemTest v.4.0:

    08:50

    ZOTAC представляет новые системные платы ION ITX Synergy Edition:

    08:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1913 Beta:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    08:00

    Аналитики Gartner обнаружили рост поставок ПК:

    08:00

    Ударопрочный корпус накопителя Corsair Survivor 64 ГБ выдержит погружение на 200 метров:

    07:30

    Club 3D тоже ставит на 3D-карту Radeon HD 5750 кулер собственной разработки:

    07:00

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