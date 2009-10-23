  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 октября 2009

    A-DATA использует для подтверждения подлинности модулей памяти... ДНК:

    23:04

    Анонсировано еще одно устройство для чтения электронных книг с двумя дисплеями:

    22:15

    Мини-ПК ViewSonic VOT132 сделает традиционные настольные компьютеры историей:

    21:50

    NZXT Gamma — новая модель корпуса «классической» серии:

    20:35

    Barnes & Noble представила электронную книгу с двумя экранами, один из которых — цветной:

    19:55

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.50:

    17:10

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.6.0:

    16:45

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.83.372:

    16:20

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-4:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.3.9:

    15:30

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.223.9 Beta:

    15:05

    Чистильщики: WashAndGo v.11v:

    14:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.36:

    14:15

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.182:

    13:50

    Настройщики: DSL Speed v.5.0:

    13:25

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.4:

    13:00

    Оперативная память продолжит дорожать, уверены аналитики iSuppli:

    12:50

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.9:

    12:35

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.8.5.0:

    12:10

    iXBT TV: видеообзор бытового медиа-рекордера Verbatim MediaStation HD DVR: Не пропустите сегодняшний выпуск проекта iXBT TV

    11:48

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 40:

    11:45

    Albatron оснащает 42-дюймовый монитор оптическим сенсором прикосновений :

    11:23

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.3:

    11:20

    В конце месяца AUO покажет самый большой в мире, 20-дюймовый лист «электронной бумаги»:

    11:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.6 (23/10/2009):

    10:55

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.28:

    10:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-10-22:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:40

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    09:15

    Mitsubishi запланировала выпуск 27-дюймового мультимедийного монитора RDT271WLM:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 октября):

    08:00

    Спустя год Nexus обновляет процессорный кулер LOW-7000:

    08:00

    Кабель ASUS CrossLink Cable обеспечивает связь между двумя ПК и содержит до 4 ГБ памяти:

    01:38

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018