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    22 октября 2009

    MSI выпустила бюджетную системную плату 740GTM-P23 для процессоров AMD AM2+:

    19:25

    QNAP выпустила однодисковую версию сетевого хранилища данных TS-110 Turbo NAS:

    18:152

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.2.2:

    16:20

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.3.5:

    15:55

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.25:

    15:30

    Графика: HyperSnap-DX v.6.62.02:

    15:05

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.42.6:

    14:40

    Утилиты: TrueCrypt v.6.3:

    14:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.0:

    13:50

    Представлена ОС Microsoft Windows 7 — подъем спроса на ПК ожидается в будущем году:

    13:37

    Мультимедиа: Soundbase 2009.10.21:

    13:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.13 Build 75:

    13:00

    Самый маленький многоядерный процессор ARM дебютировал под лозунгом «Интернет повсюду»:

    12:37

    Утилиты: Registry First Aid v.7.1:

    12:35

    Первая утечка информации о MID Dell Streak: процессор Atom и ОС Android:

    12:10

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.6.2:

    12:10

    Panasonic скоро предложит владельцам цифровых камер карты памяти SDHC большого объема:

    11:50

    Мультимедиа: Reaper v.3.13:

    11:45

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.6:

    11:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2521:

    10:55

    Panasas объявила о доступности «самой производительной в мире» системы хранения файлов:

    10:48

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.0.2.40:

    10:30

    Dell начала поставки «мультитач»-монитора размером 21,5 дюйма:

    10:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 113:

    10:05

    Утилиты: StatWin v.7.9.7:

    09:40

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    09:15

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    08:50

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    08:00

    IdeaPad U550 — новая модель в линейке ультратонких ноутбуков Lenovo:

    07:30

    Камера Canon EOS-1D Mark IV: высокая чувствительность, 45 точек фокусировки и другие прелести:

    00:11

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