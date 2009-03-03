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    3 марта 2009

    Новые процессоры Intel Atom предназначены для автомобилей и телефонов:

    23:15

    NVIDIA GeForce GTS 250 представлен официально:

    22:39

    Apple объявила о выпуске новых iMac с чипсетами NVIDIA :

    20:50

    Широкоугольный объектив smc PENTAX-DA15mm F4ED AL Limited предназначен для зеркальных камер Pentax:

    18:14

    Фоторепортаж о Sapphire с выставки CeBIT 2009:

    18:11

    Palit GeForce GTS 250 — три карты-новинки с объемом памяти от 512 до 2048 МБ:

    17:35

    AMD откажется от выпуска процессора Phenom II, работающего на частоте 3,1 ГГц?:

    16:45

    A-DATA представила 512-ГБ вариант SSD в серии XPG 2,5":

    16:37

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.6:

    16:30

    Графика: TwistedBrush v.15.71:

    16:05

    Утилиты: WinSnap v.3.0.5:

    15:40

    PENTAX X70 Megazoom — компактная камера с 24-кратным «зумом»:

    15:25

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.03.01:

    15:15

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.4.5:

    14:50

    Редакторы: KompoZer v.0.8a1:

    14:25

    Настройщики: Throttle v.6.1.3.2009:

    14:00

    Новый КПК GETAC в защищенном исполнении оснащен приемником GPS, камерой, высотомером и компасом:

    13:35

    Настройщики: SuperRam v.5.1.3.2009:

    13:35

    Коммуникатор ASUS P565 принесли в жертву сотрудничеству с Garmin?:

    13:22

    Настройщики: PCMedik v.6.1.3.2009:

    13:10

    Sigma предлагает стабилизированный штатный объектив SIGMA 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM:

    12:55

    Настройщики: PCBoost v.3.1.3.2009:

    12:45

    Выпуск новых iMac и Mac mini может состояться уже сегодня :

    12:38

    Ассортимент Kingston Technology пополнился модулем памяти для нетбуков:

    12:23

    Настройщики: GameGain v.2.1.3.2009:

    12:20

    NVIDIA объявляет о выпуске самой быстрой мобильной графики во главе с GeForce GTX 280M:

    11:59

    Чистильщики: Baku v.3.7.3346:

    11:55

    AMD выпускает первые в мире 40-нанометровые GPU: ATI Mobility Radeon HD 4860 и HD 4830:

    11:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.31:

    11:30

    SIGMA 50-200mm F4-5.6 DC OS HSM — еще один новый объектив Sigma:

    11:25

    Утилиты: Partition Saving v.3.71:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4038:

    10:40

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.0 Beta:

    10:15

    Diguang покажет на CeBIT сверхтонкие мониторы со светодиодной подсветкой:

    10:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 03\03\2009:

    09:50

    Моноблочные ПК подорвут рынок мониторов размером 19-24 дюйма?:

    09:35

    CeBIT 2009: ноутбук ASUS-LAMBORGHINI VX5 с 1 ТБ (!) памяти на SSD:

    09:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (03/03/2009):

    09:25

    LG анонсирует трио мониторов высокой четкости: W2253V-PF, W2453V-PF и W2753V-PF:

    09:25

    XFX GeForce GTX 285 «OC Edition» — быстрее референса на 10%:

    09:08

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.16.4631:

    09:05

    Немецкие ученые напечатали гибкие батарейки :

    08:55

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1002:

    08:45

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Sigma представила объектив SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM :

    08:20

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 марта):

    08:00

    Psion требует более миллиарда долларов в качестве компенсации за незаконное использование марки Netbook:

    07:22

    Samsung предлагает свою концепцию камеры со сменными объективами :

    06:15

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