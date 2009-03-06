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    6 марта 2009

    Amazon выпустила Kindle для iPhone :

    19:58

    RadiSys начала выпуск сверхкомпактных плат типоразмера PICO-ITX для карманных устройств:

    19:48

    Пользователи нового MacBook Pro 17’’ жалуются на ошибки в работе видеоподсистемы :

    19:01

    Acer easyStore H340 — Windows Home Server на основе процессора Atom :

    16:36

    Transcend представила серию устройств типа Solid State Drive :

    16:05

    Panasonic Lumix DMC-GH1 — камера Micro Four Thirds с поддержкой видео высокой четкости :

    15:27

    Первым 32-нанометровым процессором AMD будет не Orochi:

    14:23

    Panasonic выпускает «суперзум»-объектив для Micro Four Thirds, подходящий для видеосъемки:

    13:35

    В ближайшие два-три года NVIDIA рассчитывает создать x86-совместимый процессор:

    10:25

    CeBIT 2009: Pretec демонстрирует карты памяти и накопители с рекордными характеристиками:

    10:15

    VIA представила ультракомпактный форм-фактор Em-ITX:

    10:00

    Система Micro Four Thirds пополнилась широкоугольным объективом LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH:

    09:45

    Samsung выпускает «зеленый» винчестер объемом 1,5 ТБ :

    08:55

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