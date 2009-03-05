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    5 марта 2009

    The Foundry Company получает постоянное имя и начинает работать:

    19:53

    ASUS на CeBIT: процессорные кулеры без страха и упрека:

    19:08

    Интегрированные графические процессоры исчезнут к 2012 году, утверждают аналитики:

    18:25

    CeBIT 2009: скорость ExpressCard выросла в 10 раз:

    18:03

    Редакторы: AkelPad v.4.1.6:

    15:55

    ASUS объясняет выгоды и свойства концептуальной платы Marine Cool:

    15:50

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.27:

    15:30

    Эксклюзивное фото дня: концепт-корпус Level 10, разработанный BMW к десятилетию Thermaltake:

    15:10

    Антивирусы: Protector Plus v.8.0.e02:

    15:05

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.29:

    14:40

    Corsair пробует свои силы в разработке корпусов для ПК:

    14:18

    Мультимедиа: JAlbum v.8.2:

    14:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.7:

    13:50

    CeBIT: первые платы MSI и ASUS для процессоров Intel Core i5:

    13:27

    Редакторы: RJ TextEd v.4.90:

    13:25

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.42:

    13:00

    MSI Winki — флэшка для быстрого доступа в интернет без ожидания загрузки ОС :

    12:41

    Утилиты: Volumouse v.1.66:

    12:35

    Leadtek WinFast GTS 250 — референс по частотам, но с иной системой охлаждения:

    12:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.22:

    12:10

    EVGA представила четыре карты на GeForce GTS 250 включая быстрые версии Superclocked :

    11:46

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 1042:

    11:45

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2337:

    11:20

    Утилиты: WinMerge v.2.13.4 (Exp):

    10:55

    Фотокамера Sigma DP2 учит думать и видеть:

    10:38

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.132:

    10:30

    Чистильщики: HDCleaner v.3.184 Beta:

    10:05

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.4:

    09:40

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.38:

    09:15

    Patriot Memory выпускает набор из четырех быстрых модулей памяти DDR2-800:

    08:55

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.30.0.793:

    08:50

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1002:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 марта):

    08:00

    Apple выпустила ряд обновлений ПО :

    02:56

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