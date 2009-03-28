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    28 марта 2009

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.22:

    13:25

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.09:

    13:00

    Конвертеры: PSP Video 9 v.4.07:

    12:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 78:

    12:10

    Gigabyte публикует подробности о корпусе Sumo 4112:

    11:48

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.2:

    11:45

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.7.5:

    11:20

    Серию 3D-ускорителей MSI SuperPipe открыли карты GeForce GTX 285: простая и разогнанная:

    11:11

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.7.5:

    10:55

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.28:

    10:30

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14957:

    10:05

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.0:

    09:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (27.03.2009):

    09:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.05:

    08:50

    Запись: BurnAware v.2.3.3:

    08:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.8:

    08:00

    Vision Research ставит рекорд чувствительности с высокоскоростной камерой Phantom v640:

    01:35

    Core i7 Extreme 975, новый флагман Intel, выйдет уже через пару недель:

    00:54

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